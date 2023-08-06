الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استثناء المحليات.. مديريات وهيئات أسوان تبدأ إنجاز المهام بنظام الـ"أون لاين"

محافظ أسوان
محافظ أسوان

تبدأ محافظة أسوان ومديرياتها والهيئات والشركات بنطاقها، اليوم الأحد،  تطبيق التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن السماح بقيام العاملين بالعمل من المنزل بنظام الـ"أون لاين" يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023.

 

جاء ذلك ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، وفى إطار ما تقتضيه المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة بانتظام، وبناء على تعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

من ناحيته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس الجارى، وفى باقى أيام الأحد من كل أسبوع من نفس الشهر، يكون العمل من المنزل لكافة العاملين المكلفين بالأعمال الإدارية والمكتبية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء التابعة لها، وكذا المديريات والهيئات والشركات بنطاق المحافظة.


وأوضح أنه يستثنى من ذلك العاملون المكلفون بالأعمال الميدانية، وخاصة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيرى المدن والقرى، وأيضًا مديرى الإدارات من شاغلى الوظائف الإشرافية، بالإضافة إلى عمال النظافة والحدائق بالمدن والمراكز، والعاملين بفندقى عروس النيل و6 أكتوبر، وكذا العاملين بمديريتى الشئون الصحية والتربية والتعليم، على أن يخول لمديري المديريتين السلطة التقديرية في تقرير ما يراه مناسبًا بشأن عمل بعض فئات العاملين بالعمل من المنزل خلال الأيام المشار إليها وذلك وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.


وأشار إلى أنه يضاف إلى ذلك المختصون برصد مخالفات البناء والتعامل معها والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمراكز والمدن والأحياء ومديرية الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية واللجان المختصة والمختصون بالتفتيش والمرور على الأماكن المكلفين بالتفتيش والمرور عليها كل فى نطاق اختصاصه، والمختصون بمركز شبكات المرافق بالمحافظة (GIS) المكلفون بأعمال ميدانية يستلزمها العمل بالمركز.

 

ولفت إلى أن كافة العاملين الذين يقومون بالعمل من المنزل ملزمون بإنجاز الأعمال والمهام المطلوبة منهم على الوجه الأمثل، وضمان سهولة التواصل والتفاعل مع الرئيس المباشر وزملاء العمل، وكذا الالتزام بالتواجد فى مقر العمل عند الطلب والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، مع الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء داخل وخارج المباني الحكومية. 

أسوان استهلاك الكهرباء أغسطس 2023 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء العمل من المنزل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المديريات المهام المطلوبة
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