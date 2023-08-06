منع 4 حالات بناء بدون ترخيص وتعد على الأراضي الزراعية بالفيوم

قال المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة وتشديد الرقابة للتصدي ومنع حالات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وغير المرخص، فقد تم منع حالة بناء بدون ترخيص بقرية منشأة بني عتمان، عبارة عن شدة خشبية بالدور الثاني العلوي لأحد المنازل داخل الحيز العمراني للقرية بمساحة 100 متر.

ومنعت الوحدة المحلية بقرية نقاليفة حالة بناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني للقرية، عبارة عن حفر لإنشاء أساسات على مساحة 220 متراً، كما أزالت الوحدة حوائط بالطوب الأبيض على قطعة أرض بمساحة 90 متراً خارج الحيز العمراني للقرية.

وأضاف رئيس المركز أنه جرى أمس أيضًا إزالة أسوار حول قطعة أرض زراعية بمساحة 4 قراريط بعزبة عبدالله حبيب بزمام قرية منشأة طنطاوي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما أوضح رئيس المركز أنه تم أمس تنفيذ حملات نظافة مكثفة بعدد من قرى وطرق المركز، بالإضافة إلى حملة مسائية مكبرة بمدينة سنورس لرفع مخلفات سوق السبت، وقد أسفرت الحملات الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى عن رفع 246 طن قمامة و7 أطنان أتربة.