الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق بمستشفى خاص بمحافظة سوهاج

حريق بمستشفى
حريق بمستشفى

اشتعلت النيران بألواح الطاقة الشمسية بأحد المستشفيات الخاصة التخصصية بسوهاج، فيما نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق. 

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد  نشوب حريق أعلى سطح أحد العقارات السكنية والتي يقع بأدوارها السفلي مستشفى خاص تخصصي الكائن دائرة قسم أول سوهاج.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين نشوب حريق بوحدة الطاقه الشمسية بسطح عقار، وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده ولم تنجم عن ذلك إصابات.

وحول ملابسات الحريق أفاد المدعو "محمد. ا. ب. ش. م"، 39 عامًا مالك العقار ومدير المستشفى ومقيم دائرة القسم بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى ارتفاع درجات الحرارة، وأضاف باحتراق ألواح الطاقة الشمسية ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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