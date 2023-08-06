"تحولات الذكاء الصناعى".. أبرز أنشطة مكتبة الإسكندرية اليوم

"تحولات الذكاء الصناعي رحلة التعلم ورؤية الابتكار"، محور الندوة التي إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بقطاع المكتبات التابع مكتبة الإسكندرية، في الحادية عشرة صباح اليوم الأحد.

ويتناول اللقاء الطفرات الحديثة للذكاء الاصطناعي وكيفية إدارته لصالح الإنسان، والمجالات التي يمكن استخدامها في هذه التحولات، خاصة في مجال التعليم والابتكارات الإبداعية.

في سياق متصل، وضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف الدولي، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، يعقد في السابعة مساء اليوم أيضًا، بمركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية، مستر كلاس، تحت عنوان "علاقة الممثل بالمخرج"، ويتحدث فيه الفنان أحمد مجدي، حول العلاقة بين الفنان والمخرج، وهل هي تنافسية أم تخضع للتفاهم بين الطرفين وغيره من الموضوعات.

ــ حفل الفنان عمر خيرت

وفي الثامنة والنصف، تحتضن خشبة مسرح القاعة الكبري بمكتبة الإسكندرية، حفل موسيقي للفنان عمر خيرت، وذلك ضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف الدولي.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل القطع والمعزوفات الموسيقية الفنية التي قدمها خيرت عبر مشواره الفني الطويل، نذكر من بينها: 100 سنة سينما، ليلة القبض علي فاطمة، اللقاء الثاني، غوايش، في هوايد اللليل، رابسودية عربية، وغيرها.

ــ حكاية البريد المصري في السناري

كما ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، ورشة موجهة للأطفال والنشء بعنوان "حكاية البريد المصري"، ويقدمها الكاتب المترجم محمد رمضان حسين.

تستعرض الورشة تاريخ البريد المصري منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث، حيث يرجع تاريخ أول وثيقة جاء بها ذكر البريد إلى عهد الأسرة الثانية عشرة (حوالي سنة 2000 ق.م) وهي وصية من أب لولده تكشف أهمية ذلك.

وفي عهد البطالمة كان هناك البريد السريع لنقل رسائل الملك ووزيره وكبار موظفي الدولة، وكان يوجد أيضًا البريد البطئ لنقل الرسائل بين الموظفين داخل البلاد.

ــ أهمية التوسع في الرقمنة

كما يستضيف ببيت السناري أيضًا في السابعة مساء اليوم، ندوة بعنوان "أهمية التوسع في مجال الرقمنة والجامعات التكنولوجية لمواكبة الثورة المعلوماتية"، بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا؛ الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير؛ المنسق العام لبيت العائلة المصرية.

يتحدث في الندوة الدكتور ابراهيم فتحي؛ عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة، والدكتورة غادة محمد عامر؛ عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة نيفين مكرم؛ أستاذ الذكاء الاصطناعي ومدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي، والدكتور طارق منصور؛ أمين عام اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ومقرر مساعد لجنة الإعلام ببيت العائلة المصرية، والمخترع محمود الكومي الخبير في الذكاء الاصطناعي.

تسلط الندوة الضوء على التكنولوجيا الحديثة ودورها وأهميتها في معالجة وتخزين ونقل المعلومات بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وهو ما يساعد على تقديم تعليم مميز ومبتكر يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.