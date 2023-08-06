"نعيم": الإخوان دفعوا 200 ألف دولار لـ"الظواهرى" لنقل تنظيم القاعدة إلى سيناء

تحدث نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، عن علاقة أيمن الظواهري بجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال "نعيم"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "العلاقة كانت عن طريق قريب أيمن الظواهري عبد الله عزام" مشيرًا إلى أن الظواهري كتب في الإخوان كتاب "الحصاد المر".

وأشار إلى أن الظواهري نقم على الإخوان بشدة، موضحًا أن الإخوان تعاونوا مع أيمن الظواهري عن طريق شقيقه بعد وصولهم للحكم.

وتابع: "الإخوان كانوا عاوزين تنظيم القاعدة كله يجي سيناء" مشيرًا إلى أن ذلك في مصلحة إسرائيل وتأخذ سيناء.

واستكمل: "الإخوان أرسلوا للظواهري حوالي 200 ألف دولار تمهيدًا لإتمام الاتفاق ونقل التنظيم إلى سيناء".

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" في الجزء الثاني في توثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.