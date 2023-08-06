الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مؤثرات بصرية وألعاب نارية عالمية فى حفل تامر عاشور بالعلمين الجديدة (صور)

حفل تامر عاشور بالعلمين
حفل تامر عاشور بالعلمين الجديدة

بدأ النجم تامر عاشور حفله قبل قليل بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث يقدم حفله اليوم بصحبة النجمة اللبنانية إليسا.

وفاجأ منظمو الحفل الجمهور بالألعاب النارية والمؤثرات البصرية على مسرح وشاشات الحفل بشكل عالمي أضفى حالة من البهجة والإبهار البصري على الحفل الجديد.

وقدم تامر عاشور خلال الجزء الأول من الحفل أغنياته المميزة مثل ده حكاية وحكايات وغيرها من الأغنيات التي شاركه جمهوره غنائها بشكل مختلف ومميز.

تصدر النجم تامر عاشور تريند موقع التدوينات القصيرة «X»  تويتر سابقًا، بعد دقائق معدودة من بدء حفله بمهرجان العلمين الجديدة الذي يحييه مع النجمة إليسا اليوم.

وتداول عدد كبير من متابعي النجم تامر عاشور صورًا وفيديوهات من حفله المقام حاليًا، حيث بدأ الحفل على أنغام أغنيته الشهيرة "ده حكاية"، حيث دخل النجم تامر عاشور مسرح العلمين أرينا وسط تصفيق كبير من الجمهور الذي حرص على تحيته بشكل كبير ليشعل تامر الحفل بالغناء.

 حفل تامر عاشور بالعلمين الجديدة
 حفل تامر عاشور بالعلمين الجديدة
 حفل تامر عاشور بالعلمين الجديدة
 حفل تامر عاشور بالعلمين الجديدة

 

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