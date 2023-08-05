السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر عاشور يبدأ حفله بالعلمين الجديدة بأغنية "ده حكاية"

تامر عاشور
تامر عاشور

بدأ النجم تامر عاشور قبل قليل حفله الغنائي الساهر بمهرجان العلمين الجديدة من أجل تقديم فقرته الغنائية التي يقدمها بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا.

وعلى أنغام أغنيته الشهيرة "ده حكاية" دخل النجم تامر عاشور مسرح العلمين أرينا وسط تصفيق كبير من الجمهور الذي حرص على تحيته بشكل كبير ليشعل تامر الحفل بالغناء.

وخلال الأيام الماضية روج النجم تامر عاشور، لحفله الغنائي المقام حاليًا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" في دورته الأولى والمقام بمدينة العلمين الجديدة.

ونفدت تذاكر الحفل قبل موعده بساعات حيث أتاح موقع "تذكرتي" التذاكر وفقًا للفئات التالية:

  • الفئة الأولى Right Lounges &  Left Lounges بمبلغ 65 ألف جنيه تسمح بدخول 10 أفراد، بما يساوي 6 آلاف و500 جنيه للفرد الواحد.
  • الفئة الثانية "Right Haigh Tables & Left Haigh Tables" بمبلغ 20 ألف جنيه تسمح بدخول 4 أفراد، بما يساوي 5 آلاف جنيه لكل فرد.
  • الفئة الثالثة "Fan Pit" بمبلغ 650 جنيهًا للفرد.
  • الفئة الرابعة "Fan Pit (Group Ticket)" بمبلغ 600 جنيه للفرد.
  • الفئة الخامسة "Regular" بمبلغ 350 جنيهًا للفرد.
  • الفئة السادسة "Regular (GroupTicket)" بمبلغ 300 جنيه للفرد.
النجم تامر عاشور تامر عاشور مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة النجمة اللبنانية إليسا إليسا مسرح العلمين أرينا
ads

الأكثر قراءة

أول قرارات بيبو.. الأهلى يعاقب أحمد عبدالقادر

تفاصيل التطورات الحديثة فى علاج سرطان الثدى

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

مصدر: خفض الغاز لمصانع الأسمدة ليس له تأثير وتمت إعادة الضخ

“الأرصاد” تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وفصل الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه