تامر عاشور يبدأ حفله بالعلمين الجديدة بأغنية "ده حكاية"

بدأ النجم تامر عاشور قبل قليل حفله الغنائي الساهر بمهرجان العلمين الجديدة من أجل تقديم فقرته الغنائية التي يقدمها بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا.

وعلى أنغام أغنيته الشهيرة "ده حكاية" دخل النجم تامر عاشور مسرح العلمين أرينا وسط تصفيق كبير من الجمهور الذي حرص على تحيته بشكل كبير ليشعل تامر الحفل بالغناء.

وخلال الأيام الماضية روج النجم تامر عاشور، لحفله الغنائي المقام حاليًا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" في دورته الأولى والمقام بمدينة العلمين الجديدة.

ونفدت تذاكر الحفل قبل موعده بساعات حيث أتاح موقع "تذكرتي" التذاكر وفقًا للفئات التالية: