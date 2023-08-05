تامر عاشور يبدأ حفله بالعلمين الجديدة بأغنية "ده حكاية"
بدأ النجم تامر عاشور قبل قليل حفله الغنائي الساهر بمهرجان العلمين الجديدة من أجل تقديم فقرته الغنائية التي يقدمها بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا.
وعلى أنغام أغنيته الشهيرة "ده حكاية" دخل النجم تامر عاشور مسرح العلمين أرينا وسط تصفيق كبير من الجمهور الذي حرص على تحيته بشكل كبير ليشعل تامر الحفل بالغناء.
وخلال الأيام الماضية روج النجم تامر عاشور، لحفله الغنائي المقام حاليًا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" في دورته الأولى والمقام بمدينة العلمين الجديدة.
ونفدت تذاكر الحفل قبل موعده بساعات حيث أتاح موقع "تذكرتي" التذاكر وفقًا للفئات التالية:
- الفئة الأولى Right Lounges & Left Lounges بمبلغ 65 ألف جنيه تسمح بدخول 10 أفراد، بما يساوي 6 آلاف و500 جنيه للفرد الواحد.
- الفئة الثانية "Right Haigh Tables & Left Haigh Tables" بمبلغ 20 ألف جنيه تسمح بدخول 4 أفراد، بما يساوي 5 آلاف جنيه لكل فرد.
- الفئة الثالثة "Fan Pit" بمبلغ 650 جنيهًا للفرد.
- الفئة الرابعة "Fan Pit (Group Ticket)" بمبلغ 600 جنيه للفرد.
- الفئة الخامسة "Regular" بمبلغ 350 جنيهًا للفرد.
- الفئة السادسة "Regular (GroupTicket)" بمبلغ 300 جنيه للفرد.