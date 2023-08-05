نبيل نعيم لـ"الشاهد": خيرت الشاطر قائد "قطيع الإخوان"

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إنه التقى خيرت الشاطر في السجن عندما تم القبض عليه في قضية سلسبيل.

وأضاف نعيم خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الإخوان مثل القطيع يجب أن يكون له قائد"، مؤكدًا أن الإخوان هم من جعلوا خيرت الشاطر يسيطر عليهم.

وأكد أن خيرت الشاطر لديه نوع من الديكتاتورية، متابعًا: "ده مخليه ثابت في مركزه بالجماعة".

وتابع: "هذا على عكس الجماعات الأخرى السيطرة عليها صعب، وكل واحد أمير نفسه".