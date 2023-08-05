البطولة العربية.. الهلال يقصى اتحاد جدة ويضرب موعدا مع الشرطة العراقى

أقصى فريق الهلال السعودي نظيره اتحاد جدة من الدور ربع النهائي بالبطولة العربية بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل هدفي فريق الهلال في الشوط الأول سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري في الدقيقتين 15 والثانية من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قلص رومارينيو النتيجة في الدقيقة 56 لصالح اتحاد جدة قبل أن يسجل مالكوم فيليبي الهدف الثالث لصالح الهلال.

وتأهل الهلال السعودي إلى نصف النهائي لملاقاة الشرطة العراقي الذي أطاح بـ السد القطري بعد الفوز عليه بنتيجة 4-2.

أحداث الشوط الأول

جاء الشوط حماسيا من جانب الفريقين اللذين تبادلا الهجمات.

وشهدت الدقيقة السابعة انطلاقة من جواوز جوتا بالكرة على الجانب الأيسر ثم أرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء ولكن شتتها ياسر الشهراني لخارج الملعب.

وجاء الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 15 بعدما أرسل روبن نيفيز الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها سافيتش برأسية قوية من على القائم الأول لتمر أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

وأطلق روبن نيفيز قذيفة في الدقيقة 33 لكنها ارتدت من القائم.

ركلة جزاء لصالح الهلال بعد عرقلة اللاعب ميشيل ديلجادو من الحارس مارسيلو جروهى داخل منطقة الجزاء.

ونفذ سالم الدوسري ركلة الجزاء بنجاح بعد تسديدة على يسار الحارس.

أحداث الشوط الثاني

اتحاد جدة تمكن من تقليص الفارق لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 56 بعدما أرسل إيجور كورنادو تمريرة عرضية من جهة اليمين تابعها رومارينهو بتسديدة من أمام المرمى لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

ورد الهلال السعودي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70 عن طريق البرازيلي مالكوم فيليبي بعدما أرسل ياسر الشهراني تمريرة عرضية من جهة اليسار وتابعها مالكوم برأسية على القائم الثاني لتمر الكرة على يسار الحارس لداخل الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الاتحاد بعد تدخل قوي على رومارينهو من علي البليهي في الدقيقة 79.

وأهدر كريم بنزيما ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة وارتدت من القائم الأيسر.