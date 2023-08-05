السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ فيروسات يكشف سبب ظهور متحور جديد فى بريطانيا ومدى خطورته

الدكتور فايد عطية
الدكتور فايد عطية

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ علم الفيروسات، إن كورونا كفيروس انتهينا من الحالات الخطرة، ولكنه فيروس شديد التحور، وكل فترة يظهر متحور ويأخذ فترة وينتهي ويظهر آخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن متحور أوميكرون، أعراضه تتشابه مع أعراض نزلات البرد، وصعب التمييز بينهما من خلال الأعراض.

وعن انتشار فيروس جديد في بريطانيا، أكد أنه متحور جديد وهو أحد متحورات الأوميكرون، وهو سريع الانتشار بنسبة 20% وزادت نسب دخول المستشفيات والعناية المركزة من 4.3 إلى 5.6 ولاحظوا أن الحالات التي تم تطعيمها أو أصيبت بكوورنا كانت أقل حدة.

لا يوجد دليل على أنها طفرة شديدة الخطورة

وأكد أنه لا يوجد دليل على أنها طفرة شديدة الخطورة، ولكنه تكيف وتطور يقوم به الفيروس، ويأخذ وقته ويهيمن ويضعف وهم يرجحون أن سبب ظهوره هو الخلل في درجات الحرارة التي حدثت، مشيرًا إلى أن الفيروس يتعامل مع الظروف البيئية ويحدث طفرات جديدة حتى يكون موجودًا ونقاومه بالإجراءات الاحترازية واللقاحات.

استاذ علم الفيروسات متحور جديد بريطانيا نسب دخول المستشفيات العناية المركزة طفرة شديدة الخطورة
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