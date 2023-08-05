السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبطال فيلم "شقّو" يستعدون لتصوير أفيشات العمل

فيلم شقو
فيلم "شقو"

يستعد أبطال الفيلم السينمائي الجديد "شقّو" بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح لتصوير الأفيشات الدعائية للعمل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن انتهى أبطاله من تصويره خلال الأيام الماضية.
ويأتي تصوير الأفيشات في إطار الحملة الدعائية للفيلم.

ودخل المخرج كريم السبكي معسكرًا مغلقًا للانتهاء من مونتاج الفيلم استعدادًا لتحديد موعد نهائي لطرحه بدور العرض السينمائية في مصر نهاية العام الجاري.

ويجسد الفنان عمرو يوسف دور بلطجي يرتكب عدة جرائم ضمن أحداث فيلمه الجديد "شقّو"، حيث يقوم يوسف باقتحام أحد اليخوت وسرقة الألماس الموجود على متنه بمشاركة عدد من الأصدقاء.

بينما تجسد النجمة أمينة خليل شخصيتين في أحداث فيلم "شقّو" أمام عمرو يوسف وتظهر بدور راقصة شرقية لأول مرة وتدعي "فتنة العتيقة" كما تجسد دور امرأة عجوز.

يُشار إلى أن فيلم "شقّو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

وفيلم "شقّو" من بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ويسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعي عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني من جديد في فيلم "شقّو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

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