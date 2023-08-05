السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 تعهدات وضعتها "الداخلية" على المتقدمين للمعاهد الصحية الشرطية.. اعرفهم

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

وضعت وزارة الداخلية 3 تعهدات هامة خاصة بالمتقدمين إلى المعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الدراسي الحالي، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى".

واشترطت وزارة الداخلية على أن يتعهد الطالب وولى أمره كتابةً "متضامنين" بالإلتزام باللوائح الداخلية للمعهد، وعند رغبة الطالب فى عدم الإستمرار فى المعهد يتقدم بطلب إستقالة إلى مدير المعهد بشرط توقيع ولى أمره إذا كان الطالب أقل من واحد وعشرون عاماً ويلتزما متضامنين برد تكاليف تدريبه وإعاشته وما تقاضاه من مكافآت شهرية وما تحملته الدولة من مصروفات أثناء فترة دراسته بالمعهد.

إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية المتخصصة فقد الطالب أثناء فترة الدراسة شرطاً من شروط اللياقة الصحية أو النفسية يتم فصله بقرار من مجلس التأديب.

إذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة من الطالب أو أغفل بعضاً منها والتى قد تؤثر على شروط القبول بالمعهد يُفصل بقرار من مجلس التأديب.

كانت قد أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الإلتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إيناث"بـ "القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2023-2024" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.

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