زيلينسكى يؤكد أهمية المفاوضات الثنائية مع شركاء أوكرانيا على هامش اجتماع جدة

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أهمية المفاوضات الثنائية مع شركاء بلاده على هامش اجتماع جدة، حيث توحيد رؤية المشاركين حول صيغة السلام الأوكرانية هي أحد أهم المهام الأساسية للقمة، وفق قوله.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "إكس": "اليوم هو يوم نشط آخر لجهودنا الدولية، يعمل فريقنا في جدة بالمملكة العربية السعودية في اجتماع مستشاري قادة الدول على صيغة السلام".

وأضاف: "في المجموع، هناك 42 دولة ممثلة، هناك قارات مختلفة، ومقاربات سياسية مختلفة للشؤون العالمية، لكن الجميع متحدون بأولوية القانون الدولي، ولهذا السبب اقترحت أوكرانيا صيغة السلام؛ لأنه يجب استعادة النظام الدولي القائم على القواعد، الذي انتهكه العدوان الروسي".

وتابع زيلينسكي: "من المهم جدًا أن تجري مفاوضات ثنائية مع الشركاء على هامش الاجتماع في جدة، شاكرين لوفدنا على هذا العمل، توحيد العالم هو أحد أهم المهام الأساسية".

وانطلق مساء اليوم في مدينة جدة السعودية، اجتماع مُستشاري الأمن القومي وممثلي عدد من الدول لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية، على ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت "واس" أن الاجتماع يبحث سبل "حل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية"، و"بما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة".

وأعربت السعودية، الجمعة، عن تطلعها إلى أن يسهم هذا الاجتماع في "تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول حل الأزمة الأوكرانية".

وتأمل أوكرانيا وحلفاؤها أن يتفق المشاركون بالاجتماع، على مبادئ أساسية لتسوية سلمية مستقبلية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".

وتوقع أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن تكون محادثات جدة "صعبة"، لكن كييف تعول على إقناع المزيد من الدول بدعم صيغتها للسلام.