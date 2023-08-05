السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد أبو شامة: قانون الأحوال الشخصية يتعامل مع قضايا الأسرة بمنطق المسكنات

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد مصطفي أبو شامة

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، إن قانون الأحوال الشخصية عبر تاريخه الممتد بتعديلاته منذ 50 عاما حتى بالتعديلات الجديدة، يتعامل مع قضايا الأسرة بمنطق المسكنات، فمثلًا كانت هناك موجة في المجتمع لصالح المرأة في فترة السبعينات فصدرت بعض القوانين المنصفة للمرأة، وكذلك بداية الألفية أيضًا، مضيفًا أن القوانين لا تصدر في صالح الأسرة أو الزواج بشكل عام. 

جاء ذلك خلال صالونا نقاشيا حول "الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطني"، نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

وأضاف أن مشروع الزواج في مصر يحتاج عمل أكبر من القانون، لأن هناك تحايل كبير يتم على القوانين الموضوعة والقانون هدفه الأساسي حماية الطرف الضعيف. 

وتابع أبو شامة أنه إذا كنا نستهدف الطفل في القانون، فنحتاج الحديث عنه بشكل أكثر شمولية، والمناقشات التى تمت في جلسات الحوار الوطنى يوجد تحفظات عليها حيث أنه يوجد بعض الاشكاليات التى تصل للجمهور وتترسخ في وجدانه وهو ما يظهر بالسلب عليه فهل الهدف منع أو مكافحة الطلاق؟، فلماذا نستشهد بنسب الطلاق؟!، حيث أنه يوجد دراسات بوجود نسب طلاق كبيرة بين معظم دول العالم، فتصدير الفكرة في المجتمع تصدمه.

وأشار إلى أن الطرف الأضعف في كارثة إنهيار الأسرة، هو الطفل وإذا كنا نريد إتقاذه نحتاج أن نصل لأصل المشكلة وهو أن الزواج يكون بدون اتفاق فالمجتمع عبر سنوات طويلة اخترع قائمة جهاز العروسين لحماية حقوق الزوجة. 

وأدار الحوار خلال الصالون مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقا وعضو مجلس الأسرة العربية، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، والدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الصحة النفسية والأسرية، ورحاب عبد الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

شباب الأحزاب والسياسيين مشروع الزواج محمد مصطفى أبو شامة الكاتب الصحفى قانون الأحوال الشخصية حزب الاتحاد
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

مصدر: خفض الغاز لمصانع الأسمدة ليس له تأثير وتمت إعادة الضخ

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

عايزين حل.. الباز لـ"الحكومة": فى 75 مليار دولار بيدخلوا مصر من البدروم

تفاصيل التطورات الحديثة فى علاج سرطان الثدى

أسامة ربيع: وفاة فرد من طاقم القاطرة الغارقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه