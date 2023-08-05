تعرف على قائمة كليات المرحلة الأولى علمي علوم 2023 والأدبي

قائمة كليات المرحلة الأولى علمي علوم 2023 يتساءل عليها طلاب الثانوية العامة بعد فتح موقع التنسيق، وتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 صباح اليوم ويستمر حتى نهاية الأسبوع وذلك لتسجيل الطلاب رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة لهم حيث يتساءل الكثير من الطلاب عن قائمة كليات المرحلة الأولى علمي علوم 2023 لترتيب رغباتهم قبل تسجيلها بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق.

قائمة كليات المرحلة الأولى علمي علوم 2023

ويتوقع أن يكون تنسيق الكليات لهذا العام متقاربا للعام الماضي 2022 فمن المتوقع أن تتضمن كليات المرحلة الأولى 2023 علمي علوم الكليات الآتية:

الحد الأدني لكليات الطب البشري تتراوح بين 91.4% وما 91.9%.

الحد الأدنى لكليات طب الأسنان تتراوح بين 91.1% 91.3%.

الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعى يتراوح بين 90.2% و91%

الحد الأدنى لكليات الصيدلة ما بين 90% و 90.1%.

الحد الأدنى لكليات الطب البيطري 89.2% .

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تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن الإنتهاء من طباعة شهادات الثانوية العامة على أن يتم تسليمها للطلاب في مدارسهم ابتداء من يوم غداً الأحد وذلك لتمكنهم من الدخول على موقع التنسيق وتسجيل رغباتهم بناء على الرقم السري المطبوع على الشهادة، ولتسجيل الرغبات عبر الموقع الخاص بتنسيق الثانوية العامة 2023 يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق وهو موقع مصر الرقمي من هنا

الخطوة الثانية يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به والرقم السري المدون على الشهادة

ثالثا يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب، بشرط أن يتوافق مع قواعد التوزيع الجغرافي

رابعا يقوم الطالب بحفظ البيانات والتعديلات وينتظر حتى ظهور النتيجة

الحد الأدنى المتوقع لكلية الهندسة

ومن المتوقع أن يأتي الحد الأدنى لكلية الهندسة ما بين 83.2% و83.5% لطلاب المرحلة الأولى.

تنسيق كليات المرحلة الأولى المتوقع للقسم الأدبي