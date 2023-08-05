يقام 18 أغسطس.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل أنغام بمهرجان العلمين

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس وذلك على خشبة مسرح العلمين أرينا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين والذي انطلق الخميس 13 يوليو وتستمر فعالياته حتى 26 أغسطس 2023 تحت شعار العالم علمين.

وتقدم أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها المختلفة القديمة والجديدة وعدد من الأغاني الجديدة التي قامت بطرحها مؤخرًا.

وطرحت شركة "تذكرتي" المختصة ببيع تذاكر حفل النجمة أنغام للجمهور على أكثر من فئة وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى“Right Lounges & Left Lounges” بمبلغ 65 ألف جنيه مصري وهذا المبلغ مقابل 10 أفراد والجلوس على طاولة ليكون سعر الفرد الواحد 7500 ألف جنيه مصري.

الفئة الثانية "Right Haigh Tables & Left Haigh Tables" بمبلغ 20 ألف جنيه تسمح بجلوس 4 أفراد والجلوس على طاولة ليكون سعر الفرد الواحد 5000 ألف جنيه مصري.

الفئة الثالثة Vip بمبلغ 2000 جنيه.

الفئة الرابعة platinum بمبلغ 1000 جنيه.

الفئة الخامسة gold بمبلغ 700 جنيه مصري.

الفئة السادسة regular بمبلغ 350 جنيه مصري.

الفئة السابعة والأخيرة regular stand بمبلغ 300 جنيه مصري.

ويقام الحفل في تمام الساعة الحادية عشر مساء على أن يبدأ دخول الجمهور للمسرح في تمام الساعة السادسة مساء.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد الفترة المقبلة عددًا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر وفي الوطن العربي، إذ يحيي النجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم سهرة طربية في العلمين الجديدة يوم الخميس المقبل 3 أغسطس، وحفل النجمة إليسا والنجم تامر عاشور يوم 5 أغسطس المقبل، فضلًا عن حفل ضخم للموسيقار الكبير عمر خيرت يوم 10 أغسطس، وحفل آخر للنجمة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان والنجم محمد منير وحميد الشاعري وغيرهم.