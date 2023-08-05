7 نصائح لمساعدة الرجال على العناية بصحة الحيوانات المنوية لديهم

أعطى الدكتور شيراك جورج مؤسس معهد طب الذكورة والصحة الجنسية في بريطانيا بعض النصائح لمساعدة الرجال على رعاية صحة الحيوانات المنوية لديهم، حسب موقع Hindustan times، وهي كالآتي:

اتباع أسلوب حياة صحي:

يمكن أن يؤثر أسلوب الحياة الصحي بشكل إيجابي على صحة الحيوانات المنوية، فالحفاظ على نظام غذائي متوازن، والحفاظ على رطوبة كافية، وتجنب الاستهلاك المفرط للكحول والتدخين وتعاطي المخدرات، لأن هذه العادات يمكن أن تؤثر سلبًا على إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها.

إدارة مستويات التوتر:

يمكن أن يتداخل الإجهاد المزمن مع إنتاج الهرمونات وصحة الحيوانات المنوية، لذلك يجب الحد من التوتر وممارسة التمارين الرياضية أو التأمل أو اليوجا أو الهوايات التي تساعدك على الاسترخاء، إن إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية وإيجاد منافذ صحية للتوتر يمكن أن يفيد رفاهيتك العامة ويحتمل أن يحسن صحة الحيوانات المنوية.

الحفاظ على وزن صحي:

يمكن أن تؤثر حالات زيادة الوزن ونقص الوزن على جودة الحيوانات المنوية، احرص على اكتساب وزن صحي والحفاظ عليه من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن واستشر الطبيب أو أخصائي التغذية إذا كنت بحاجة إلى إرشادات بشأن إدارة الوزن.

ممارسة الجنس الآمن:

الحماية من الأمراض المنقولة جنسياً أمر بالغ الأهمية، لأن بعض أنواع العدوى يمكن أن تضر بصحة الحيوانات المنوية، ويجب استخدام الواقي الذكري باستمرار عن التعرض القليل من الالتهابات.

الحد من التعرض للمخاطر البيئية:

يجب التقليل من التعرض للعوامل البيئية التي يمكن أن تضر بصحة الحيوانات المنوية، وتجنب التعرض لفترات طويلة للحرارة الزائدة مثل أحواض المياه الساخنة والساونا، أو التعرض للسموم مثل المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية أو المعادن الثقيلة، واستخدام معدات الحماية واتباع إرشادات السلامة عند التعرض لمواد يحتمل أن تكون ضارة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام:

ارتبط ممارسة التمارين الرياضية معتدلة القوة بانتظام بتحسين جودة الحيوانات المنوية.

جدولة الفحوصات المنتظمة:

الزيارات المنتظمة إلى الطبيب ضرورية لمراقبة صحتك العامة، بما في ذلك الصحة الإنجابية، وناقش أي مخاوف أو أسئلة قد تكون لديك حول صحة الحيوانات المنوية أثناء هذه الزيارات.