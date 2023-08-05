استمرار دورة اللغة العربية لأئمة وواعظات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية

انطلقت اليوم السبت، فعاليات الدورة التدريبية بمركز تدريب مسجد النور بالعباسية، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف المستمرة لتأهيل وتدريب العاملين بها والارتقاء بمستواهم علميًّا وإداريًّا وفنيًّا، وعملًا على تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة واستمرارًا لفعاليات الدورة التدريبية لأئمة وواعظات (قادة فكر) من مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وحاضر في الدورة التدريبية الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب.

وخلال محاضرته أكد الدكتور رمضان حسان أن لغةَ أيّ أمة من الأمم وعاء ثقافتِها، ومرآة نهضتها، وذاكرة تاريخها فهي مادةُ التوثيق التي تضمن البقاء لفكر وثقافات الأمم، ومصداق هويَّتها، وأن بقاء أي أمة من الأمم مرتبط ببقاءِ لغتِها، وأن اللغة وسيلة التعبير عمَّا يدور في النفس، وعن وعي الأمة.

من جانبه أكد الدكتور محمود الفخراني على أهمية اللغة العربية وضرورة إتقانها فهي سبيل التواصل، والزاد الذي يستقي منه الإمام أدواته، لتوصيل رسالة سهلة وسطية سمحة للجمهور.