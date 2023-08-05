مستفيدون من المبادرات الصحية: "قدمت لنا الرعاية الطبية بالمجان"

خلال الفترة الماضية أُطلقت مبادرة “100 يوم صحة” والتي تستهدف الوصول إلى المواطن في الأماكن التي لا يستطيع فيها تلقي الخدمة وذلك من خلال العيادات المتنقلة.

وتهدف حملة "100 يوم صحة” إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، وتقديم الرعاية للجميع سواء المصريين أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

المبادرة تقدم خدماتها بالمجان

خاضت منى عباس، من محافظة المنوفية، رحلة الكشف من خلال مبادرة 100 يوم صحة حيث كانت إحدى القوافل التابعة للمبادرة تجوب مراكز وقرى المحافظة.

تقول منى إنها كانت دومًا تشعر بالدوار وسبق وتعرضت لأكثر من مرة لحالات إغماء؛ موضحة أن وجود رعاية بموقع قريب من بيتها هو ما شجعها على خوض تجربة الكشف مع المبادرة.

توضح منى، أن الفحوصات الطبية التي أجرتها مع مبادرة “100 صحة” بينت إصابتها بمرض السكري؛ وهو ما أكده طبيب الرعاية الصحية بالمبادرة، ومن ثم وصف لها بروتوكول علاج تستمر عليه حتى لا تتفاقم حالتها.

ولم تختلف تفاصيل حالة أسامة محمود عن الحالات التي استفادت من مبادرة 100 يوم صحة، حيث كان يعاني من آلام حادة في المعدة خاصةً بعد تناول الطعام.

يقول إنه لم يتردد في الكشف تبع المبادرة لا سيما وأنه سبق وكشف لدى عدد من الأطباء والذي أكدوا أنه ليس يعاني من مرض أو مشاكل صحية.

يوضح: "بعد الفحوصات والكشف بينت المبادرة أن الآلام التي أعاني منها كانت بسبب إصابتي بجرثومة المعدة، وتطلب علاج مستمر وهو ما حصلت عليه من المبادرة بالمجان".

أكثر من 5000 وحدة رعاية صحية بالقرى

واتساقا مع ذلك أوضح الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس الأسبق، أن 100 يوم صحة تعتبر استكمالًا لبرامج التطوير التي بدأتها الدولة في قطاع الصحة، مستطردًا أن المبادرة مستمرة في تنفيذ ومتابعة كل المبادرات الصحية الرئاسية من خلال القوافل الطبية والعيادات المتنقلة.

وأشاد عقبة، بالمبادرات الصحية وعلى رأسها مبادرة 100 يوم صحة والتي تستهدف توفير علاج صحي بالمجان لكل المواطنين وحتى الجنسيات الأخرى.

وأكد أن وحدات الرعاية الصحية لـ 100 يوم صحة تجوب جميع قرى ومراكز محافظات الجمهورية حتى تصل إلى جميع المواطنين فضلًا عن العيادات المتنقلة للكشف المجاني، مشيرًا إلى أن عددها يتخطى 5000 وحدة.

إمكانيات ضخمة تشمل العيادات الطبية والقوافل العلاجية

وفي هذا الصدد قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة 100 يوم صحة جاءت نتاج نجاح المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الدولة لتهتم بصحة المواطنين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة 100 يوم صحة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، من خلال إجراء الفحوصات الطبية الشاملة وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين.

ماذا قدمت 100 يوم صحة

مراكز تقديم خدمات حملة 100 يوم صحة بالقاهرة والمحافظات تعمل من 9 صباحا وحتى 9 مساء.

تم تقديم 8.787 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة حتى اليوم والخدمات الطبية جميعها مجانا.

إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ15 يوما الماضية من مبادرة 100 يوم صحة.

يتم تحويل الحالة للمستشفى وإصدار قرار علاج نفقة الدولة والقيام بالعملية الجراحية دون تحمل المريض أي تكاليف إضافية، وذلك في حالة الحاجة إلى تركيب صمام أو قلب مفتوح أو زراعة كلى.

استفاد منها أكثر من 13 مليون مواطن من خلال الخدمات الطبية المقدمة فى كافة التخصصات.

وفي شهر يونيو الماضي قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ89 ألفًا و393 خدمة، وكانت المنوفية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ10 آلاف و152 خدمة.