النيابة تكشف مصير سجلات ووثائق مبنى وزارة الأوقاف

كشفت تحقيقات نيابة عابدين الجزئية، في واقعة حريق شب في مبنى وزارة الأوقاف عن أن السجلات والوثائق الخاصة بالوزارة آمنة ولم تتلف في الحريق، كما أن معظمها تم نقله للعاصمة الإدارية في المبنى الجديد.

كما تبين من التحقيقات عدم وجود خسائر بشرية في واقعة حريق شب في مبنى وزارة الأوقاف بشارع صبري أبو علم بباب اللوق، كما أن الإصابات كانت جميعها اختناقات وتم علاجها في محيط الحريق.

وتبين أن سجلات الوزارة خاصة ووثائقها ممتلكاتها العقارية في أمان وتمت السيطرة على الحريق قبل الوصول إليه خاصة أن الوزارة قامت بأرشفة كل السجلات على حساباتها منذ 2016.

وكشف مصدر أن المبنى الحالي أصبح خاصا بإدارة المساجد والآئمة والعاملين عليها وذلك عقب نقل مبنى الوزارة للعاصمة الإدارية منذ أسابيع.

يذكر أن الوزارة انتقلت بالكامل انتقالًا كليًّا إلى مبناها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة من أول يوليو 2023م ، وكان وزير الأوقاف قد وجه المختصين بناء على توصيات مجلس الوزراء بضرورة استمرار عقود الصيانة للمبنى القديم واستمرار تأمينه، مع سرعة إخلاء جميع المخازن وأي عهد به، مع إجراء الدراسة اللازمة لآلية استغلال المبنى القديم أو التصرف فيه باعتباره مبنى وقفيًّا مملوكًا لوزارة الأوقاف المصرية.