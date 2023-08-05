الباز: لقاء السيسى وبن زايد فى العلمين له دلالات مهمة وإيجابية

أشاد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في مدينة العلمين الجديدة.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" إن مصر تمثل لكل قادة العالم مكانًا يستمتعون بوقتهم فيه، مشيرًا إلى أن جزءًا من الزيارة إجازة وجزءًا منها عمل.

وأشار إلى أن وجود الشيخ محمد بن زايد في العلمين الجديدة إشارة إيجابية جدًا، متابعًا: "تشعر أن هناك حالة من الأمن والراحة والاطمئنان".

وتابع: "الدلالة الثانية لهذا اللقاء نفي كل ما يُشاع عن توتر علاقات مصر مع دول شقيقة"، مشيرًا إلى أن السياسة شد وجذب واتفاق واختلاف في الرؤى ووجهات النظر.

وتابع: "بيان متحدث الرئاسة أكد تطابق الرؤى بين مصر والإمارات"، موضحًا أن هناك منصات ومحللين يقولون إن هناك علاقات وتوترًا فيحدث لقاء مثل هذا تتجدد فيه التأكيدات على أن الأمور طيبة.

كما أكد أن اللقاء أكبر من كونه لقاء بروتوكوليًا أو لقاء بين رئيسين، فهو يحمل دلالات مهمة وإيجابية في الوقت نفسه.