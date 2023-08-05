السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

11 مصابًا فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بمساكن الشباب بالكيلو 26 غرب الإسكندرية

مكان الحريق
مكان الحريق

تسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز بشقة في الدور الثالث العلوي بالبلوك رقم 1 بمساكن الشباب الكيلو 26 غرب إسكندرية، في إصابة 11 شخصا من قاطني أحد البلوكات السكنية بمنطقة الكيلو 26 بينهم نساء وأطفال، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوجود حريق بمساكن الكيلو 26 بجوار مسجد الفتح ووجود مصابين.
انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين انفجار أنبوبة بوتاجاز بشقة بالدور الثالث مدخل رقم 1 بلوك رقم  26 باسكان الشباب  مما أدى إلى اندلاع حريق هائل وتأثر الشقق المجاورة بهذا الحريق.

تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أدوار العمارة، وأسفر الحريق عن إصابة 11 بينهم سيدات وأطفال وتم نقل 9 لمستشفى رأس التين بالإسعاف وعدد 2 مصاب جرى نقلهم بسيارة لمستشفى خاص.
كما تبين تأثر الشقة الكائن به الحادث وحوائط الشقة من الخارج كما احترقت من الداخل وتلفت كافة المنقولات وتأثر الشقق المجاورة والعقار، وجرى استدعاء لجنة المنشأت الآيلة للسقوط للمعاينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

11 شخص اسكان الشباب الحماية المدنية اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية اندلاع حريق هائل شرطة النجدة مديرية أمن الإسكندرية
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