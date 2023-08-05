السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تبدأ العمل من المنزل غدًا

السيد القصير
السيد القصير

تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة، تبدأ وزارة الزراعة غدا الأحد 6 أغسطس في تنفيذ هذه التعليمات.
ووجه السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي بأن يكون العمل عن بعد (on line) من المنازل لجميع الإدارات والهيئات التى لا تقوم بتقديم خدمة مباشرة للمواطنين وللموظفين الذين لا يتعاملون مع الجماهير لظروف وطبيعة عمل كل جهة وذلك خلال شهري أغسطس وسبتمبر.
كما وجه القصير، قيادات الوزارة بمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء كل في نطاق اختصاصه مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في أيام العمل الرسمية سواء بالنسبة للاضاءة أو المصاعد وأجهزة التكييف بما لا يخل بحسن سير انتظام العمل.

استصلاح الأراضي استهلاك الطاقة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الزراعة واستصلاح الأراضي أيام العمل الرسمية العمل عن بعد ترشيد إستهلاك الطاقة
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

12 معلومة عن القاطرة "فهد" الغارقة فى حادث تصادم قناة السويس

الشيخ محمد بن زايد يلتقط الصور التذكارية مع الجماهير بمدينة العلمين الجديدة

90 % للطب.. مفاجآت لطلاب العلمى فى مؤشرات المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة

مفاجأة.. ذروة الموجة الحارة فى ديسمبر المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه