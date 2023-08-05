"الزراعة" تبدأ العمل من المنزل غدًا

تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة، تبدأ وزارة الزراعة غدا الأحد 6 أغسطس في تنفيذ هذه التعليمات.

ووجه السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي بأن يكون العمل عن بعد (on line) من المنازل لجميع الإدارات والهيئات التى لا تقوم بتقديم خدمة مباشرة للمواطنين وللموظفين الذين لا يتعاملون مع الجماهير لظروف وطبيعة عمل كل جهة وذلك خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

كما وجه القصير، قيادات الوزارة بمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء كل في نطاق اختصاصه مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في أيام العمل الرسمية سواء بالنسبة للاضاءة أو المصاعد وأجهزة التكييف بما لا يخل بحسن سير انتظام العمل.