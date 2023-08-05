السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"تفحم 3 طوابق".. التفاصيل الكاملة لتحقيقات حريق مبنى وزارة الأوقاف

حريق مبنى وزارة الأوقاف
حريق مبنى وزارة الأوقاف

كشفت معاينة نيابة عابدين الجزئية، اليوم السبت، في واقعة نشوب حريق في مبنى وزارة الأوقاف في شارع باب اللوق، عن أن الحريق التهم طابقين من المبنى.

وتبين أن المعاينة كشفت عن أن الحريق شب بالدور الأول بسبب ماس كهربائي، وامتد إلى الدور الثالث الذي تم عمله مؤخرًا كمخزن للوزارة، والتهم ما به من أثاث وأجهزة، وبسبب طبيعة المبنى المكونة من أخشاب أثرية مبنية على الطراز القديم ساعد ذلك على انتشار اللهب، بالإضافة إلي وجود جداريات ومخطوطات أثرية أعلى الحوائط.
 حيث إن ماسًا كهربائيًا شب في التوصيلات الكهربائية بأجهزة التكييف بغرفة السيرفرات الكائنة بالطابق الأول فوق الأرضي بالمبنى، ما أدى إلى احتراق الغرفة وامتداد النيران إلى بعض محتويات الطابقين الأول والثانى.
شهود العيان يروون تفاصيل الحريق
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان من العاملين في المبنى والمسجد الملحق له إنهم تفاجأوا بظهور دخان كثيف أعلى المبنى، فحاولوا اكتشاف الأمر وإبلاغ شرطة النجدة التي انتقلت على الفور وتم إخلاء المبنى بالكامل.

وأوضحوا أن المبنى فارغ من الموظفين ولكن لم يتم إخلاؤه وتركه بطريقة كلية، وما زال هناك بعض عمال الوزارة الذين يتواجدون فيه، كما أن بعضهم أصيب باختناق خلال محاولة السيطرة على الحريق، موضحين أن المبنى خالٍ من كافة الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية، إلى جانب الإجازة الأسبوعية التي ساعدت على عدم وجود خسائر بشرية.
إخماد الحريق 
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم السبت، من السيطرة على حريق مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد، وتجرى أعمال التبريد، عقب الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب.

حالات اختناق 

كان أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ5 سيارات وسادت حالة من الهلع بين المواطنين ومرتادي الوزارة، وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا فى محيط البلاغ.
كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى مبنى وزارة الأوقاف وتصاعدت الأدخنة فى السماء، وعلى الفور انتقلت 7 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة كرات اللهب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

معاينة نيابة عابدين الجزئية مبنى وزارة الأوقاف حريق شارع باب اللوق أخشاب آثرية
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

12 معلومة عن القاطرة "فهد" الغارقة فى حادث تصادم قناة السويس

الشيخ محمد بن زايد يلتقط الصور التذكارية مع الجماهير بمدينة العلمين الجديدة

90 % للطب.. مفاجآت لطلاب العلمى فى مؤشرات المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة

مفاجأة.. ذروة الموجة الحارة فى ديسمبر المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه