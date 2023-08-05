"تفحم 3 طوابق".. التفاصيل الكاملة لتحقيقات حريق مبنى وزارة الأوقاف

كشفت معاينة نيابة عابدين الجزئية، اليوم السبت، في واقعة نشوب حريق في مبنى وزارة الأوقاف في شارع باب اللوق، عن أن الحريق التهم طابقين من المبنى.

وتبين أن المعاينة كشفت عن أن الحريق شب بالدور الأول بسبب ماس كهربائي، وامتد إلى الدور الثالث الذي تم عمله مؤخرًا كمخزن للوزارة، والتهم ما به من أثاث وأجهزة، وبسبب طبيعة المبنى المكونة من أخشاب أثرية مبنية على الطراز القديم ساعد ذلك على انتشار اللهب، بالإضافة إلي وجود جداريات ومخطوطات أثرية أعلى الحوائط.

حيث إن ماسًا كهربائيًا شب في التوصيلات الكهربائية بأجهزة التكييف بغرفة السيرفرات الكائنة بالطابق الأول فوق الأرضي بالمبنى، ما أدى إلى احتراق الغرفة وامتداد النيران إلى بعض محتويات الطابقين الأول والثانى.

شهود العيان يروون تفاصيل الحريق

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان من العاملين في المبنى والمسجد الملحق له إنهم تفاجأوا بظهور دخان كثيف أعلى المبنى، فحاولوا اكتشاف الأمر وإبلاغ شرطة النجدة التي انتقلت على الفور وتم إخلاء المبنى بالكامل.

وأوضحوا أن المبنى فارغ من الموظفين ولكن لم يتم إخلاؤه وتركه بطريقة كلية، وما زال هناك بعض عمال الوزارة الذين يتواجدون فيه، كما أن بعضهم أصيب باختناق خلال محاولة السيطرة على الحريق، موضحين أن المبنى خالٍ من كافة الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية، إلى جانب الإجازة الأسبوعية التي ساعدت على عدم وجود خسائر بشرية.

إخماد الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم السبت، من السيطرة على حريق مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد، وتجرى أعمال التبريد، عقب الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب.



حالات اختناق

كان أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ5 سيارات وسادت حالة من الهلع بين المواطنين ومرتادي الوزارة، وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا فى محيط البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى مبنى وزارة الأوقاف وتصاعدت الأدخنة فى السماء، وعلى الفور انتقلت 7 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة كرات اللهب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.