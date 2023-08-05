السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة مستشار وزوجته وأبناءه الثلاثة في حادث انقلاب سيارة بقنا

جثة
جثة

أصيب مستشار وزوجته وأطفاله الثلاثة، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي قنا سوهاج، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي قنا سوهاج، وأسفر عن إصابة مستشار وأسرته.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي "ياسر حفني، مستشار، وزوجته زينب محمد عبدالنعيم، تبلغ من العمر 43 عامًا، وأطفالهم الثلاثة نوران ياسر حفني، تبلغ من العمر 5 أعوام ، ومنة الله ياسر حفني، تبلع من العمر 16 عامًا، وجنا ياسر حفني، تبلغ من العمر 11 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما حرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

اسماء المصابين إصا استخراجه استخراج الإسعاف البئر
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