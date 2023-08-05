حصاد النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج"

- وزارة الهجرة تُنظم أكبر نسخ مؤتمرات "المصريين في الخارج" بمشاركة رئيس الوزراء.. ووجود حكومي موسع

- السفيرة سها جندي: نَعِد أبناؤنا في الخارج بالعمل ليل نهار للتغلب على أية صعوبات تواجههم.. ومناقشات المؤتمر هذا العام كانت «حوار من القلب»

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نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، يوم الإثنين الماضي، أكبر نسخ مؤتمرات المصريين في الخارج، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من قرابة 56 جالية حول العالم، بمشاركة وزارية موسعة، مع انعقاد جلسات تناولت مختلف الجوانب التي تُهم المصريين في الخارج.

في مستهل المؤتمر، حرص رئيس مجلس الوزراء، على إلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر عن بُعد، أشار خلالها إلى أن القيادة السياسية للبلاد والحكومة المصرية تؤكدان دومًا أن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها تعمل جاهدةً من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج.

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريص على رعاية أبناء مصر في أي مكان وفي مختلف الظروف، لافتًا إلى أن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج هذا العام كان بمثابة «حوار من القلب»، مؤكدة فخرها بما لمسته من نتائج إيجابية خلال التعاون أبناء الوطن في الخارج مع بلادهم لدعم جهود التنمية.

ووعدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمواصلة العمل ليل نهار للتغلب على أية صعوبات قد تواجه المصريين في الخارج، لافتة إلى تشكيل لجنة وطنية دائمة لمتابعة العائدين من مناطق الصراع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشددت الوزيرة على أن الدولة المصرية تحركت بشكل فوري عقب أزمات «روسيا وأوكرانيا» وزلزال «تركيا وسوريا» للوقوف على احتياجات المصريين في الخارج وتأمينهم، كما تابعت استغاثات فقدان مصريين في السعودية عقب أداء الحج وتبين وفاتهم، ليتم دفنهم بالأراضي المُقدسة بناءً على رغبة ذويهم.

وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أهمية تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية، والاستفادة بالشهادات ذات العائد المرتفع التي تتيحها البنوك المصرية المختلفة.

ولفتت الوزيرة، إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر، لإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية لأبنائنا في الخارج، مؤكدة أن «المظلة» ستتضمن تقديم كافة أوجه الرعاية للمصريين في الخارج بحالات الطوارئ، ووثيقة للتأمين إلكترونيًا.

وأوضحت أن الوزارة استقبلت 7 آلاف شكوى للمصريين في الخارج خلال عام 2022، وتحركت بشكل فوري لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد.

وكشفت السفيرة سها جندي، عن وجود تنسيق مع 10 وزارات وجهات معنية لإطلاق الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج قريبًا، لافتة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حريص على متابعة تطورات التنفيذ، وأنه يتم الاستعانة بأفضل المكاتب الاستشارية المتخصصة للتنفيذ.

وأوضحت الوزيرة أن شركة المصريين في الخارج ستشارك بحصص في المشروعات القومية ذات العائد المرتفع مع طرح أسهمها للمصريين في الخارج، كما أن هناك فرص في المجالات الصناعية والسياحية والزراعية أمام أبنائنا في الخارج في ضوء تشجيع استثمارات القطاع الخاص لقيادة النمو.

وخلال فعاليات المؤتمر، أشادت السفيرة سها جندي، بجهود وزارات الخارجية والداخلية وإدارة التجنيد والتعبئة في القوات المسلحة لخدمة المواطنين بالخارج، لافتة إلى أن تيسيرات إجراءات التجنيد الأخيرة، جاءت لأبناء المصريين بالخارج استجابة لطلباتهم.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعتمد إمكانية اختبار المصريين في الخارج عبر البريد السريع، حال وجود شكاوى من السيستم الإلكتروني أو وجود صعوبة فيه، وذلك استجابة لمطالب أبناؤنا في الخارج في هذا الصدد، مع خضوع الطالب لاختبار تحديد مستوى عقب عودته للبلاد.

وقال الدكتور محمد الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إنه في إطار تنسيق وزارة الهجرة مع الجهات المسئولة في الدولة، تم تسكين قرابة 12 ألف طالب وطالبة من القادمين من روسيا والسودان في الجامعات الخاصة والأهلية، ويجري تسكين 3 آلاف طالب وطالبة أخرين.

فيما أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، حرص الدولة على متابعة مشاكل الطلاب المصريين في الخارج، والتنسيق مع الجهات المعنية لحلها.

وخلال فعاليات المؤتمر، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق السليم، وأن الدولة المصرية استطاعت امتصاص الصدمات المختلفة، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستحقق المزيد من النتائج الإيجابية بالمجال الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأشار طارق فايد، نائب رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك القاهرة، إلى أن تحويلات المصريين في الخارج في أول 6 أشهر من العام الجاري تُناهز 13 مليار دولار، مشددًا على أنها مصدر هام للنقد الأجنبي، وتوفير احتياجات الدولة الدولارية.

فيما أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة المصرية تُعالج حاليًا المشكلات الاقتصادية التي عانت منها البلاد منذ فترة طويلة، مؤكدًا اهتمام كبير من القيادة السياسية بدعم القطاع الخاص والاستثمار في مصر.

وفي المجال الثقافي، أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حرص الوزارة على التواصل مع أبنائنا في الخارج، موضحًا أن الوزارة سنُصدر منصة إلكترونية لتوفير معلومات ثقافية وأثرية واحتفالات وأنشطة أون لاين للمصريين في الخارج.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، ذكرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة حريصة على التواصل مع أسر المصريين في الخارج حول خدمات الوزارة وأهمية شمولهم بها، وعرضت الوزارة ومسئولي بنك ناصر الاجتماعي وإحدى شركات القطاع الخاص.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، ذكرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة حريصة على التواصل مع أسر المصريين في الخارج حول خدمات الوزارة وأهمية شمولهم بها، وعرضت الوزارة ومسئولي بنك ناصر الاجتماعي وإحدى شركات القطاع الخاص، منتجات تأمينية وادخارية متنوعة وآليات رعاية جديدة للمصريين بالخارج استجابة لمطالب وزارة الهجرة.

وذكر مؤسسو شركة المصريين في الخارج، خلال فعاليات المؤتمر، أنهم يسعون ليكون رأس مال الشركة مليار دولار، مع البداية بـ100 مليون دولار، وإتاحة أسهمها للاستثمار للجميع بقيمة ألف دولار للسهم.

فيما، أكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير إسماعيل خيرت، عمل القطاع على تذليل أية عقبات قد تواجه أبناء الوطن في الخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وجميع الجهات المعنية في الدولة.

بينما، قال اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن الوزارة ستتيح إصدار بطاقة رقم قومي للمصريين في الخارج بالتنسيق مع السفارات دون الحاجة للقدوم إلى داخل البلاد.

وخلال فعاليات المؤتمر، رد العميد محمد صبحي، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، على استفسارات الشباب حول التيسيرات الجديدة التي تم الإعلان عنها بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة استجابة للمواطنين لحصول أبناءهم المقيمين بالخارج على تيسيرات تجنيدية، مشيرا إلى إطلاق الموقع المخصص لذلك منتصف أغسطس والذي سيتم من خلاله التقديم للحصول على إنهاء الموقف التجنيدي.

ولفت العقيد دكتور محمد شرشر، مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، إلى إمكانية تجديد جواز السفر من سفاراتنا في الخارج، وأنه حال وجود المواطن في الداخل من الممكن الحصول على جواز السفر في نفس اليوم خلال 4 ساعات فقط من مقر الإدارة في العباسية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، دعا النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، جموع المصريين في الخارج لكثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن ذلك سينعكس على نسبة المشاركة للمصريين في الداخل.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، وجهت السفيرة سها الجندي، الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة العامل على إخراج المؤتمر بصورة مُشرفة، كما وجهت الشكر لشركة Assist على التنظيم المشرف لفعاليات المؤتمر بالتنسيق مع الوزارة.