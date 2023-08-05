رفع 120 طن مخلفات وإزالة 5 حالات تعد ومخالفات بناء بأحياء وقرى المنيا
كثف عمال النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتوازي مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رفع 120 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وإزالة وإيقاف 5 حالات تعدي ومخالفات بناء واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قرى وأحياء المنيا تمكنت من تنفيذ حملات مكثفة يومية بشوارع القرى والأحياء ومن خلال الحملات تم رفع ما يقرب من ١٢٠ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليومية بشوارع قرى بنى محمد سلطان ودمشير وشوارع وأورقة حى غرب ووسط ونقلها للمقلب العمومى بالظهير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.
وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من إزالة 4 حالات تعدى زراعة وبدون ترخيص بقرى (تلة، دمشير ، البرجاية) على مساحة٣٥٠ متر وذلك خلال عدد من الحملات اليوم تحت إشراف محمود أبو كريشة وعماد محمود نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى المذكورة دكتور الحسينى شادى ومحمد جابر واشرف فرغلى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما تمكن حى غرب المدينة اليوم من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بالبناء المخالف بدون تراخيص بقطعة أرض بمساحة ٦٠ مترا وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة لمنع البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون بحضور رئيس الحى ونائب رئيس مركز ومدينة المنيا وقسم التنظيم.