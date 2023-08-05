السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انتخاب "الكبير" رئيسا لمجموعة المصارف المركزية الشمال أفريقية

الصديق عمر الكبير
الصديق عمر الكبير

انتخبت جمعية المصارف المركزية الأفريقية، الجمعة، الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي رئيساً لمجموعة المصارف المركزية الشمال أفريقية (مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا والسودان) خلال اجتماعاتها السنوية التي تم عقدها في دولة غامبيا لعام 2023.

كما تم خلال الاجتماعات الـ45 لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية التي اختتمت أمس الجمعة الموافق 4 أغسطس في دولة زامبيا  إنتخاب الصديق عمر الكبير نآئباً لرئيس الجمعية خلال العام القادم 2024، ورئيساً لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025.

وسوف تعقد الجمعية اجتماعها القادم لعام 2024 في ليبيا بإستضافة من مصرف ليبيا المركزي، وفقا لبيان صادر عن المركزي الليبي نشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم السبت.

 

إيرادات ليبيا خلال 7 أشهر

من جهة، كشف مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق اليوم السبت عن إجمالي الإيراد والإنفاق منذ 1 يناير 2023 إلى 31 يوليو 2023، حيث بلغ إجمالي الإيراد العام 62.8 مليار دينار، والإنفاق بلغ 47 مليار دينار.

وأوضح المركزي في تقريره الشهري، أن إيرادات بيع النفط بلغت 45.3 مليار دينار، وإتاوات النفط بلغت 6.0 مليار، بينما بلغت إتاوات النفط عن السنوات السابقة 10.3 مليار دينار.

وذكر المركزي أن إيرادات الضرائب بلغت 361 مليونا، بينما بلغت إيرادات الجمارك 159 مليونا، وأن إيرادات الاتصالات 210 مليونا، والمحروقات بالسوق المحلي 120 مليونا، و229 مليون دينار إيرادات أخرى.

وفيما يخص الإنفاق العام، بين المركزي أن باب المرتبات بلغ 28 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية 5 مليار، وباب الدعم 11 مليارات، وباب التنمية 2.5 مليونا، بينما كان باب الطوارئ صفرا.

وتابع المركزي أن استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها أكثر من 23 مليون دولار.

وذكر المصرف أن مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له بلغت أكثر من 1.6 مليار دينار ومصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له بلغت نحو 344 مليونا، ومجلس النواب والجهات التابعة له أكثر من 894 مليونا، والمجلس الأعلى للدولة 24 مليونا.

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