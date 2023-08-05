6 قوافل طبية مجانية بأحياء الإسكندرية خلال أغسطس

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية، مكلفا رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل، بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 6 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر أغسطس الجاري وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي (6 - 7 أغسطس) قافلة طبية بمدرسة الروضة الرسمية منطقة أبيس 7 بنطاق حي وسط، وتقام أيضًا يومي (8- 9 أغسطس) قافلة طبية بمدرسة عبدالعزيز هارون منطقة أبيس ٨ بنطاق حي وسط، وتقام يومي (15- 16 أغسطس) قافلة طبية بمدرسة المسيري الثانوية الصناعية بنطاق حي العامرية ، وتقام يومي (20-21 أغسطس) قافلة طبية بوحدة طب الأسرة بالدخيلة بنطاق حي العجمي، ويومي (22-23 أغسطس) قافلة طبية بمدرسة البكاتوشي الثانوية بنطاق حي المنتزة، أما يوما (29-30 أغسطس) قافلة بالمعهد الديني بقرية ابومسعود بنطاق حي العامرية.

كما أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن تواجد مبادرة 100 يوم صحة يومياً في جميع الوحدات الصحية بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة، موضحة أماكن الفرق المتنقلة من اليوم السبت 5 أغسطس 2023 حتى الجمعة 11 أغسطس 2023.

وأشارت إلى أن الفرق المتنقلة تشمل مناطق أحياء المنتزة، وسط، غرب، العجمي، العامرية، شرق، برج العرب، الجمرك، وتشمل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى خدمات قياس الضغط، السكر، غيار، تركيب محاليل، وتحويل حالات للمستشفيات لتلقي خدمات طبية أخرى (أشعة، وتحاليل، وعمليات).

للتعرف على أماكن القوافل المتنقلة من خلال الجداول بالدخول على الرابط التالي:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid032rL8jJMW7qpAFEovht3cutecWnN9uunhKdV1FbvPuoJL78RPTzHRUVuvse3bkDm9l&id=100069784886219&mibextid=Nif5oz