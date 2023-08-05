بمشاركة 40 دولة.. انطلاق اجتماع جدة بشأن الأزمة الأوكرانية

انطلق، منذ قليل، اجتماع الأمن الوطني في مدينة جدة، السعودية، لعدة دول بشأن الأزمة الأوكرانية، وذلك وفق قناة "الإخبارية" السعودية.

وأوضحت قناة "الإخبارية" التليفزيونية الحكومية أن المحادثات التي تستضيفها السعودية بشأن الأزمة الأوكرانية انطلقت في جدة اليوم ولمدة يومين، حيث يشارك مستشارو الأمن الوطني للدول المشاركة في الاجتماع بشكل أساسي بجانب مسئولين آخرين.

ويعتبر اجتماع جدة جزءا من دفعة دبلوماسية من قبل أوكرانيا لحشد دعم يتجاوز داعميها الغربيين الأساسيين، من خلال التواصل مع دول الجنوب العالمي التي كانت مترددة في الانحياز إلى أي طرف في الصراع منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.

وتأمل أوكرانيا وحلفاؤها أن يتفق الاجتماع في جدة لمستشاري الأمن القومي وغيرهم من كبار المسئولين من حوالي 40 دولة على مبادئ أساسية حول كيفية إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ولم تشارك روسيا في الاجتماع، لكنها قالت إنها ستراقب ما يتمخض عنه من نتائج، فيما قالت الصين، أمس، إنها سترسل المبعوث الخاص لشئون أوراسيا، لي هوى، للمشاركة في الاجتماع.