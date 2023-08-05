إحالة 63 طبيبا وإداريا بوحدات صحية بنبروه للتحقيق

أجرى الدكتور عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه اليوم السبت، جولة مرورية على مراكز طب الأسرة ومراكز الشباب في قرى كفر الدكروري وميت عباد وبانوب وافنيش وابستو وتيرة التابعة لمركز نبروه.

وأوضح عاطف سعد، أنه أثناء المرور الميداني للمتابعة والتفتيش تبين وجود مركزي شباب ميت عباد وكفر الدكروري مغلقين.

كما أشار نائب رئيس مركز ومدينة نبروه، إلى غياب 63 موظفا ما بين طبيب وتمريض في مراكز طب الأسرة بكفر الدكروري وبانوب وافنيش وميت عباد وابستو.

وقرر رفع مذكرة بالأمر إلى محمد البسيوني رئيس المركز لمخاطبة مديريتي الصحة والرياضة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتغيبين عن العمل وكذلك غلق مركزي الشباب.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للقانون وحفاظا على مصالح المواطنين وتوفير احتياجاتهم وتلبية مطالبهم وإتاحة الخدمة الصحية لهم أينما كانوا في كل وقت وكذلك توفير كافة الخدمات الرياضية وغيرها وأن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة.





كما أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال يوليو الماضي في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.



تضمنت الجولات تفقد 49 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات السنبلاوين جمصة، منية النصر، محلة دمنة فضلًا عن ميت غمر، تمى الأمديد، وطلخا.



فيما كشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى، أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى، بلغ نحو 25895 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 56600 جلسة من بينها 7481 لمرضى الغسيل الكلوى.

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