السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بالمقطم

حبس
حبس

قررت نيابة المقطم الجزئية اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالمقطم، واستغلال حاجتهم لتبديل العملات بمنطقة المقطم.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة، بتضرره من آخر - مقيم بمحافظة الشرقية؛ لاتفاقه معه على التقابل بدائرة القسم لاستبدال مبلغ مالي لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ولدى تقابله معه فوجئ بترجل 4 مجهولين من سيارة ميكروباص مُنتحلين صفة رجال شرطة، واستولوا على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار وبصحبتهم المشكو في حقه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (9 أشخاص "لـ 6 منهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (مبلغ مالي - 2 طبنجة صوت - جهاز لاسلكى - سيارتين)، وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب "انتحال الصفة"، حيث يقوم المشكو في حقه بالتواصل مع المجني عليهم وإيهامهم بقدرته على استبدال العملة المحلية إلى "العملة الأجنبية" بأقل من المتداول بالسوق المصرفية.

وفور وصول المجني عليهم للمكان المتفق عليه، يقوم باقي المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، والفرار هربًا مستقلين السيارات المُشار إليها، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ارتكاب الواقعة التحريات وجمع المعلومات أسلوب انتحال الصفة التحقيقات السوق المصرفي القانوني
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