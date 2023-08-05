"لعبة وحدوتة".. حكاية تربوية لتعديل السلوك ضمن مسرح الطفل بالإسماعيلية (صور)

قدمت ليلة جديدة من العرض المسرحي "لعبة وحدوتة"، لفرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة الإسماعيلية، أمس الجمعة، ضمن فعاليات موسم مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العرض تدور أحداثه في إطار درامي استعراضي حول الشخصية الرئيسة "آية" التي تلتقي بعدد من الطلاب طباعهم مختلفة، تقترح عليهم فكرة وهي استغلال وقت الفراغ فيما يفيد من خلال لعبة تجمعهم معا وتقص عليهم من خلالها قصة "حدوتة" تربوية تهدف إلى عدم التنمر، التواضع، ومحاربة السلوكيات السلبية، وحب التعليم.

وتستكمل الأحداث باستقبال آية في المدرسة مجموعة من الطلاب مختلفة الطباع منهم المغرورة ومحبي الرياضة والعلم وهنا يبدأ الحدث المهم وهو مواجهة آية بالفتاة المغرورة والتي قامت بتعديل سلوك الغرور. وجاء ذلك بمشاركة فرقة الإسماعيلية للفن التعبيري.

جاء ذلك بحضور شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، ولجنة التحكيم المكونة من المخرج جلال عثمان، د. محمود محمد عبد الله، المخرج شريف محمد صلاح الدين.

"لعبة وحدوتة" تأليف عبده الحسيني، إخراج أحمد كمال، رؤية غنائية وأشعار د. طارق عمار، ألحان ماهر كمال، توزيع عمرو عيد، استعراضات شريف مبارك، ديكور وتنفيذ ماسكات منال سمير، تنفيذ ملابس مريم الرودي، تنفيذ ديكور إبراهيم محمد، مخرج منفذ محمد إسماعيل توتوس.

العرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وقدم بإشراف فرع ثقافة الإسماعيلية، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي.

وفي سياق آخر؛ يشهد معرض الكتاب والحرف اليدوية بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية إقبالا متزايدا من الجمهور ورواد القصر، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" المقامة برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة.

المعرض الذي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأربعاء الماضي، ويضم أحدث ما أصدرته الهيئة خلال العام الحالي، ضمن الخطة التي أعدتها بهدف الوصول بمنتجاتها إلى المحافظات كافة، يقدم من بين أشهر العناوين مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين، إضافة إلى روائع المسرح العالمي ومجموعة كتب الهوية التي تقدم أبرز الكتابات والدراسات التي تناولت هوية مصر من مختلف الجوانب والمكونات والعوامل الحضارية والإنسانية، وسلاسل الذخائر القيمة وآفاق عالمية وآفاق السينما، إضافة إلى الكتابات النقدية وكتب الدراسات الشعبية والفن التشكيلي، الكتب الإبداعية سواء الدواوين الشعرية أو المجموعات القصصية، وإصدارات النشر الإقليمي، ومجلات قطر الندى للأطفال. وتتميز تلك الكتب القيّمة بأسعارها المخفضة جدا، وتتناسب موضوعاتها مع جميع الفئات العمرية بدءا من ثلاث سنوات.

لعبة وحدوتة

لعبة وحدوتة

لعبة وحدوتة

لعبة وحدوتة