السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ لقاءات وندوات لمواجهة الزيادة السكانية بالمراكز والقرى

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة الزيادة السكانية ويسهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، وتنفيذ رؤية القيادة السياسية في القضايا السكانية والعمل على الحد من الزيادة السكانية غير المبررة، وتحقيق مؤشرات أفضل لضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030م.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى أهمية تضافر الجهود المبذولة من كل الجهات المعنية بالقضية السكانية كـ(المجلس القومي للسكان، والمجلس القومى للمرأة ومديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات ووحدة السكان بالمحافظة وبيت العائلة المصرية بأسيوط ومنطقة الدعوة والإعلام الديني التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف) ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها، لتنفيذ برامج الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى تنفيذ 52 لقاء على مستوى المراكز والأحياء الذي تنظمه إدارة الدعوة والوعظ والإعلام الديني بقيادة الشيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، بالتنسيق مع التوعية بخطورة الزيادة السكانية وسبل مواجهتها والحد من تلك الزيادة غير المبررة ضمن الخطة التنفيذية لمؤتمر "القضية السكانية.. أبعادها وخطورتها" وتوصياته، وذلك بهدف النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكل فئاتهم.

وقامت وحدة السكان بمركز ومدينة الغنايم برئاسة مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم بتنظيم ندوات بعنوان "القضية السكانية أبعادها وخطورتها" بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، في إطار تنفيذ توجهات الدولة للحد من الزيادة السكانية، والعمل على رفع الوعى بتلك القضية.

واستعرضت الندوة أسباب المشكلة السكانية، ومدى خطورتها، وآثارها السلبية التى تقف عائقًا أمام مسار قاطرة التنمية، وتأثير الزيادة السكانية علي المجتمع، وأثره السلبي من الناحية الاقتصادية، وزيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وانتشار ظاهرة البطالة، وتصحيح بعض المفاهيم الدينية المغلوطة المتعلقة بتنظيم الأسرة، وموقف الإسلام والمسيحية من تنظيم النسل، وحثه على الحفاظ على الأسرة، ومنع تفككها، وتحقيق التكافل الاجتماعي.

كما تم تنفيذ ندوتين توعويتين وحملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالوحدات المحلية القروية تحت إشراف رؤساء قرية دير الجنادلة وقرية العزايزة مع وجود سيارة تنظيم الأسرة المتنقلة تضم أطباء وممرضات ورائدات ريفيات لتقديم الخدمات للمواطنين بإشراف الدكتور خالد مزارع مدير الإدارة الصحية بمركز الغنايم.

WhatsApp Image 2023-08-05 at 2.41.25 PM
WhatsApp Image 2023-08-05 at 2.41.25 PM
WhatsApp Image 2023-08-05 at 2.41.24 PM
WhatsApp Image 2023-08-05 at 2.41.24 PM
WhatsApp Image 2023-08-05 at 2.41.23 PM
WhatsApp Image 2023-08-05 at 2.41.23 PM
WhatsApp Image 2023-08-05 at 2.41.22 PM
WhatsApp Image 2023-08-05 at 2.41.22 PM
WhatsApp Image 2023-08-05 at 2.41.21 PM
WhatsApp Image 2023-08-05 at 2.41.21 PM
WhatsApp Image 2023-08-05 at 2.41.16 PM
WhatsApp Image 2023-08-05 at 2.41.16 PM
WhatsApp Image 2023-08-05 at 2.41.08 PM
WhatsApp Image 2023-08-05 at 2.41.08 PM
الأزهر الشريف الاستراتيجية القومية البحوث الإسلامية بالأزهر التضامن الاجتماعي التنمية المستدامة 2030 الهيئة العامة للاستعلامات الجهود المبذولة الزيادة السكانية القضايا السكانية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط القضية السكانية العائلة المصرية
ads

الأكثر قراءة

وزير التموين: كل السلع الأساسية متوافرة.. والاحتياطى يكفى 6 أشهر

الآن نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023 من موقع وزارة التربية والتعليم

وزير الخارجية الكويتى يستنكر تصريح وزير الاقتصاد اللبنانى ويُطالبه بسحبه

إحباط تهريب سجائر "محشية حشيش" بمطار الغردقة

الرئيس السيسى ونظيره الإماراتى يؤكدان مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات

السيطرة على حريق بكنيسة العذراء مريم والشهيد أبى سيفين فى المعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه