محافظ أسيوط: تنفيذ لقاءات وندوات لمواجهة الزيادة السكانية بالمراكز والقرى

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة الزيادة السكانية ويسهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، وتنفيذ رؤية القيادة السياسية في القضايا السكانية والعمل على الحد من الزيادة السكانية غير المبررة، وتحقيق مؤشرات أفضل لضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030م.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى أهمية تضافر الجهود المبذولة من كل الجهات المعنية بالقضية السكانية كـ(المجلس القومي للسكان، والمجلس القومى للمرأة ومديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات ووحدة السكان بالمحافظة وبيت العائلة المصرية بأسيوط ومنطقة الدعوة والإعلام الديني التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف) ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها، لتنفيذ برامج الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى تنفيذ 52 لقاء على مستوى المراكز والأحياء الذي تنظمه إدارة الدعوة والوعظ والإعلام الديني بقيادة الشيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، بالتنسيق مع التوعية بخطورة الزيادة السكانية وسبل مواجهتها والحد من تلك الزيادة غير المبررة ضمن الخطة التنفيذية لمؤتمر "القضية السكانية.. أبعادها وخطورتها" وتوصياته، وذلك بهدف النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكل فئاتهم.

وقامت وحدة السكان بمركز ومدينة الغنايم برئاسة مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم بتنظيم ندوات بعنوان "القضية السكانية أبعادها وخطورتها" بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، في إطار تنفيذ توجهات الدولة للحد من الزيادة السكانية، والعمل على رفع الوعى بتلك القضية.

واستعرضت الندوة أسباب المشكلة السكانية، ومدى خطورتها، وآثارها السلبية التى تقف عائقًا أمام مسار قاطرة التنمية، وتأثير الزيادة السكانية علي المجتمع، وأثره السلبي من الناحية الاقتصادية، وزيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وانتشار ظاهرة البطالة، وتصحيح بعض المفاهيم الدينية المغلوطة المتعلقة بتنظيم الأسرة، وموقف الإسلام والمسيحية من تنظيم النسل، وحثه على الحفاظ على الأسرة، ومنع تفككها، وتحقيق التكافل الاجتماعي.

كما تم تنفيذ ندوتين توعويتين وحملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالوحدات المحلية القروية تحت إشراف رؤساء قرية دير الجنادلة وقرية العزايزة مع وجود سيارة تنظيم الأسرة المتنقلة تضم أطباء وممرضات ورائدات ريفيات لتقديم الخدمات للمواطنين بإشراف الدكتور خالد مزارع مدير الإدارة الصحية بمركز الغنايم.

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