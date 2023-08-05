ردود أفعال قوية عبر مواقع التواصل على حفل "منير والشاعرى"

عاش جمهور مهرجان العلمين الجديدة ليلة ساحرة ضمن ليالي المهرجان المقام بإحدى بقاع مصر الساحرة بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، حيث شهد المهرجان واحدة من أقوى حفلات الموسم، والتي قدمها الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري بحضور الآلاف من الجمهور الذي حرص على التواجد قبل الحفل بساعات وظل متفاعلًا بكثافة مع الأغنيات التي قدمها الثنائي.

حفل محمد منير وحميد الشاعري

منذ انطلاق الحفل في الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة، يتواجد حاليًا "الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري" في قائمة الأعلى تداولًا على موقع التدوينات القصيرة "إكس" وسط تداول آلاف التغريدات التي تتحدث عن الحفل، وتشيد بالثنائي محمد منير وحميد الشاعري وبالأداء المميز لهما.

وشهد الحفل تغطية إعلامية مميزة للغاية من كل وسائل الإعلام المصرية والعربية، وانتشرت مجموعة من الصور والفيديوهات التي تداولها الجمهور بكثافة خلال الساعات الماضية.

وكانت بداية الصدارة لحفل النجم محمد منير والنجم حميد الشاعري على موقع التدوينات القصيرة X "تويتر سابقًا" في الدقائق الأولى للحفل أمس، بعد التواجد معًا في الحفل المقام حاليًا بمهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة، وتصدرت كلمات "حفلة الكينج والكابو ومحمد منير" الترند في مصر وعدد من دول الوطن العربي، وما زالت تلك الكلمات في الصدارة حاليًا.

حقق حفل حميد الشاعري ومحمد منير نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة، وقد وصل الجمهور لما يزيد على ٢٥ ألف متفرج، خاصة بعد نفاد التذاكر فور طرحها، إذ اجتمع حميد ومنير على مسرح واحد لأول مرة منذ سنوات طويلة، وهو ما ساهم في تفاعل جمهور الثنائي وإقبالهم على حضور الحفل بالعلمين الجديدة، وقام الثنائي حميد ومنير بغناء أغنية "أكيد" لأول مرة معًا منذ حوالى 37 عامًا.