السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السيد قنديل: الإعلان عن كليات وبرامج جديدة فى جامعة حلوان الأهلية بالعام الجامعى 2023/2024

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أنه بالنسبة للحد الأدنى للقبول لتنسيق العام الجامعي 2023/2024 بجامعة حلوان الأهلية تحدده أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وهو لم يعلن بعد حتى الآن، حيث تقوم الأمانة بالإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة بصفة عامة بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة. 

وأشار "قنديل" إلى أنه بالنسبة للكليات الجديدة التي سيتم عملها بجامعة حلوان الأهلية بالعام الجامعي 2023/2024 ، فسيتم الإعلان قريبًا عن تشغيل كليات (طب الأسنان– العلاج الطبيعي– علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات– العلوم )، أما بالنسبة للبرامج الدراسية الجديدة التي سيتم تشغيلها بالكليات العاملة بالعام الماضي، فسيتم الإعلان عن تخصصات وبرامج دراسية جديدة بكليات (العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال– الهندسة الفنون والفنون التطبيقية)، وبالنسبة لمواعيد وطريقة  التقديم والقبول يجري التنسيق مع أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في هذه الشأن. 

ويمكن متابعة الصفحة الرسمية لجامعة حلوان الأهلية على الفيسبوك، وذلك لمعرفة كل تفاصيل البرامج ومواعيد التقديم والمصروفات، وذلك من خلال الرابط التالي:

www.facebook.com/HNU.Helwan

الدكتور السيد قنديل الجامعات الأهلية الجامعى الجامعات الأهلية والخاصة الجامعات الخاصة الأولى للثانوية العامة

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