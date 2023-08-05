جامعة الوادي الجديد تستقبل طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم

بدأ مكتب التنسيق الإلكتروني داخل جامعة الوادي الجديد اليوم السبت، في استقبال طلاب المرحلة الأولى للقبول لطلاب الثانوية العامة.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن مكتب التنسيق بدأ استقبال الطلاب؛ لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق، وتستمر أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة استعدت لتسجيل طلاب الثانوية العامة رغباتهم بمكتب التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2023/ 2024 لطلاب المرحلة الأولى ‏الحاصلين على الثانوية العامة 2023، وذلك بداية من اليوم السبت ولمدة 5 أيام.

من جهته، قال الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم تجهيز معمل حاسب آلي على أعلى مستوى بمقر المبنى الإداري للجامعة، ومجهز بأجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة لتقديم خدمة متميزة مجانية للطلاب وأولياء أمورهم.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ ورشة عمل تدريبية لتدريب مدخلي البيانات، وتخصيص لجنة من العاملين من الإدارة المركزية لشؤون الطلاب بالجامعة والذين لديهم خبرة من كليات الجامعة، مع العلم أن إدارة شؤون التعليم والطلاب المركزية تقوم بالرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور وإرشادهم، فيما يخص عملية اختيار الكليات المناسبة تبعًا لرغباتهم، وتم توفير معامل مكيفة حرصًا على راحة الطلاب، وعمل لوحات إرشادية لتوجيه الطلاب للدخول والخروج للوصول إلى معمل التنسيق، وكذلك تم توفير مقاعد للطلاب وأولياء أمورهم.

وصرَّح السيد مدحت خليل، مدير عام إدارة شؤون الطلاب المركزية بالجامعة، بأن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى طبقًا لما جاء في البيان الصحفي الصادر عن وزارة التعليم العالي كالآتي:

بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

وأوضح أن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

- الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- إدخال الرغبات بالترتيب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي، علمًا بأن معمل التنسيق الإلكتروني بالجامعة يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام التنسيق.