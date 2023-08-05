إصابة 5 فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين فى الفيوم

أصيب 5 في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالطريق الدائرى لمدينة الفيوم باتجاه منشأة عبدالله، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.

وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.