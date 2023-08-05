ضبط 650 عبوة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء فى مركز ههيا بالشرقية

شنَّت إدارة تموين ههيا، بمحافظة الشرقية، حملة تموينية برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، وتمكنت الحملة أثناء مرورها أمام قرية العدوة من ضبط صاحب محل لبيع السجائر وبحوزته (65) باكيت، متجهًا بها لمدينة الزقازيق؛ لتسليمها وبيعها في السوق السوداء، بإجمالي كمية قدرها (650) عبوة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11149 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لوكيلة وزارة التموين، فايزة عبدالرحمن، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي السياق، تمكنت الحملة أثناء مرورها على المخابز من تحرير المحضر رقم 11151 لسنة 2023 جنح ههيا، لتجميع عدد (6) شكائر دقيق بلدي مدعم بغرض بيعها في السوق السوداء، وإدارة وتشغيل مخبز دون ترخيص، وتحرير المحضر رقم 11152 لسنة 2023 جنح ههيا؛ لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل، وتحرير 4 محاضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن.