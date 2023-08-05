السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في أول يوم تنسيق.. تامر شوقي يقدم نصائح هامة عند كتابة الرغبات

تنسيق
تنسيق

بالتزامن مع اليوم الأول للتقديم فى مرحلة التنسيق، قدم الدكتور تامر شوقى الخبير التربوى روشتة هامة عند كتابة الرغبات فى التنسيق المرحلة الأولى، موضحًا: «يجب الوعي أن هذه المرحلة تضم طلاب حاصلين على درجات متنوعة بشكل كبير خاصة في الأدبي تمتد من ٧٠% إلى أكثر من ٩٥% أو من ٨٨% أو من ٨٣%  إلى أكثر من ٩٥ % بالنسبة لعلمي علوم ورياضة، وأن كل درجة تضم آلاف الطلاب.

وأوضح: «الوعي بأن عدد رغبات الكليات التي يجب كتابتها في التنسيق هي ٧٥ رغبة يجب كتابتها كلها حتى لو كان الطالب حاصل على المركز الأول على الجمهورية، وستأتي له الرغبة الأولى، وأن عدم  كتابة رغبة واحدة فقط لن يقبل ذلك السيستم».

وأضاف أنه ينصح بعدم الاعتماد في كتابة الرغبات على الحد الأدنى للقبول بالكليات في العام الماضي: (لا تقول إن ابني حاصل على مجموع ٩٣% مثلا، وأن كلية كذا في جامعة كذا اخذت في العام الماضي هذا المجموع وبالتالي سأكتبها أول رغبة ثم تهمل كتابة باقي الرغبات وقد تاخذ هذه الكلية في العام الحالي مجموع أكبر مثلا ٩٣.٥% وبالتالى قد يقع ابنك في كلية لا يرغب فيها)، وأشار إلى إعداد نسخة ورقية تسجل فيها الرغبات حتى يمكنك دراستها وتعديلها بسهولة قبل تسجيلها في الموقع.

وقال «شوقى» إن فرص الكليات المتاحة للأدبي أقل كثيرا من المتاحة للعلمي وهي كليات: (اقتصاد وعلوم سياسية، ألسن، اعلام، أثار، فنون جميلة، تربية ، ثم أداب وتجارة  وحقوق موجهًا نصيحة لولى الأمر قائلا :«لو ابنك  في شعبة الأدبي وحاصل على مجموع كبير فكر جيدا في أول رغبة ستكتبها لأنها ستأتي له بنسبة كبيرة أما إذا كان ابنك حاصل على مجموع في منتصف أو أخر المرحلة الأولى فعليك كتابة الكليات الأعلى ثم التدقيق الشديد في كتابة الرغبة التي ستلي هذه الكليات و الوعي بأن الفروق بين الحد الأدنى للقبول بنفس الكليات العام الماضي والحالى لن يزيد أو يقل كثيرا( في حدود ١% أو أقل)»

واختتم: "من فضلك قبل اختيار كلية معينة لالحاق ابنك بقسم بها تأكد أولا من انطباق شروط الالتحاق بالقسم عليه( من خلال السؤال عن شروطه في العام الماضي.. مع ملاحظة أن بعض الأقسام في بعض الكليات قد تشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في المواد المتصلة بها في الثانوية العامة".

اقتصاد وعلوم سياسية الأول على الجمهورية الدكتور تامر شوقي المركز الأول المرحلة الاولي المركز الأول علي الجمهورية الكليات المتاحة العام الماضي بشكل كبير أولياء الأمو
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