إقبال متزايد على معرض الكتاب والحرف اليدوية لقصور الثقافة بالإسكندرية

يشهد معرض الكتاب والحرف اليدوية بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية إقبالا متزايدا من الجمهور ورواد القصر، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" المقامة برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة.

المعرض الذي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأربعاء الماضي، ويضم أحدث ما أصدرته الهيئة خلال العام الحالي، ضمن الخطة التي أعدتها بهدف الوصول بمنتجاتها إلى المحافظات كافة، يقدم من بين أشهر العناوين مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين، إضافة إلى روائع المسرح العالمي ومجموعة كتب الهوية التي تقدم أبرز الكتابات والدراسات التي تناولت هوية مصر من مختلف الجوانب والمكونات والعوامل الحضارية والإنسانية، وسلاسل الذخائر القيمة وآفاق عالمية وآفاق السينما، إضافة إلى الكتابات النقدية وكتب الدراسات الشعبية والفن التشكيلي، الكتب الإبداعية سواء الدواوين الشعرية أو المجموعات القصصية، وإصدارات النشر الإقليمي، ومجلات قطر الندى للأطفال. وتتميز تلك الكتب القيّمة بأسعارها المخفضة جدا، وتتناسب موضوعاتها مع جميع الفئات العمرية بدءا من ثلاث سنوات.

كما شهد معرض الحرف اليدوية المقام على هامش معرض الكتاب إقبالا من قبل السيدات اللاتي حرصن على إقتناء المشغولات اليدوية المصنوعة من الجلد الطبيعي والإكسسوارات و غيرها من المشغولات المتاحة للجمهور بأسعار تنافسية، نتاج ورش الإدارة العامة لثقافة المرأة والإدارة العامة للشباب والعمال بهيئة قصور الثقافة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الذي يقدم بإشراف الإدارة العامة للتسويق والمبيعات حتى التاسع من أغسطس الجاري، حيث يستقبل القصر رواده يوميا طوال فترة المعرض من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا ومن السادسة وحتى العاشرة مساءً لإتاحة الفرصة للجمهور السكندري لإقتناء الكتب والمنتجات المفضلة.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات التي تقدمها قصور الثقافة في كافة الفروه التابعة لها بمحافظات مصر، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وبناء الانسان.