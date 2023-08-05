السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 88 ألف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور المحافظات

حبس
حبس

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 88479 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 34362 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و883 مخالفة السير بدون تراخيص، و17 مخالفات عن الدراجات النارية، و14 مخالفة موقف عشوائى، و90 مخالفة لشروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

مخالفة مرورية تجاوز السرعة موقف عشوائي الإجراءات القانونية وزارة الداخلية

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