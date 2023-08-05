ضبط كيلو هيروين بحوزة تاجري مخدرات في المرج

تمكنت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

باتخاذ الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة" –مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس، وبمواجهتهما أمام المقدم كريم البحيري، رئيس المباحث، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.