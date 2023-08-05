متحدث "الأوقاف": لا خسائر بشرية فى حريق الديوان القديم.. وحجج الوقف آمنة

أكد الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه لا توجد أي خسائر بشرية أو إصابات في حريق المبنى القديم بشارع صبري أبوعلم بباب اللوق بالقاهرة.

كما أكد متحدث الأوقاف في بيان، اليوم السبت، أن جميع حجج الوقف ومستنداته وملفاته وملفات عمل الوزارة آمنة تمامًا، مشيرًا إلى أنه جارٍ حصر أي تلفيات مادية بمعرفة اللجان المختصة المعنية.



كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد تفقد عملية إطفاء الحريق الذي شب صباح اليوم السبت، بمبنى وزارة الأوقاف القديم بشارع صبري أبوعلم بباب اللوق بمحافظة القاهرة.

ووجه وزير الأوقاف الشكر لرجال الحماية المدنية على فدائيتهم وتفانيهم في عملهم، وسرعة تحركهم وسيطرتهم على الحريق الذي شب بالدور الأخير علويًّا والغرف التي فوقه.