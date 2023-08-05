السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

متحدث "الأوقاف": لا خسائر بشرية فى حريق الديوان القديم.. وحجج الوقف آمنة

جانب من الحريق
جانب من الحريق

أكد الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه لا توجد أي خسائر بشرية أو إصابات في حريق المبنى القديم بشارع صبري أبوعلم بباب اللوق بالقاهرة.

كما أكد متحدث الأوقاف في بيان، اليوم السبت، أن جميع حجج الوقف ومستنداته وملفاته وملفات عمل الوزارة آمنة تمامًا، مشيرًا إلى أنه جارٍ حصر أي تلفيات مادية بمعرفة اللجان المختصة المعنية. 
 

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد تفقد عملية إطفاء الحريق الذي شب صباح اليوم السبت، بمبنى وزارة الأوقاف القديم بشارع صبري أبوعلم بباب اللوق بمحافظة القاهرة.

ووجه وزير الأوقاف الشكر لرجال الحماية المدنية على فدائيتهم وتفانيهم في عملهم، وسرعة تحركهم وسيطرتهم على الحريق الذي شب بالدور الأخير علويًّا والغرف التي فوقه.

حريق وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف خسائر بشرية لا توجد أي خسائر بشرية

الأكثر قراءة

مصدر: لا تصفية لـ"مصانع النحاس المصرية".. و125 مليون جنيه للتطوير

وزير التموين: كل السلع الأساسية متوفرة.. والاحتياطي يكفي 6 أشهر

محافظ قنا يتفقد عددًا من المصانع بمنطقة "هو" الصناعية

بتخفيضات تصل إلى 70%.. مشاركة "غير مسبوقة" للمحلات فى الأوكازيون الصيفى

ضبط عصابة بحوزتها 27 كيلو مخدرات بالقليوبية

مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه