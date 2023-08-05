الخارجية الفرنسية: ندعم بقوة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية الفرنسية قالت إن باريس ستدعم بقوة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لإحباط الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم.

والتقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مع رئيس وزراء النيجر وسفيرها في باريس، اليوم السبت، وفرضت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، تشمل وقف كل المعاملات المالية وتجميد أصول، وقالت إنها قد تمنح تفويضًا باستخدام القوة لإعادة بازوم إلى منصبه.

وخصصت فرنسا عددًا من الطائرات، قبل يومين، لإجلاء المدنيين من رعاياها، بعد سلسلة من أعمال العنف التي تعرّضت لها سفارتها، الأسبوع الماضي.