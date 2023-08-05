7 راهبات جدد لدير "أبو سيفين" بيد البابا تواضروس الثاني

صلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت، صلوات رهبنة 7 من طالبات الرهبنة بدير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين بسيدي كرير، لتنضممن إلى مجمع راهبات الدير.

والراهبات الجديدات هن:

الراهبة فيلومينا

الراهبة أربسيما

الراهبة أنسطاسيا

الراهبة ڤيرينا

الراهبة أبفية

الراهبة يوستينا

الراهبة سيلينا

شارك في الصلوات 7 من أحبار الكنيسة، وتماف كيرية رئيسة الدير ورئيسات أديرة الراهبات ومجمع راهبات الدير وبعض الآباء الرهبان.