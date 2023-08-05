السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

7 راهبات جدد لدير "أبو سيفين" بيد البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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صلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت، صلوات رهبنة 7 من طالبات الرهبنة بدير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين بسيدي كرير، لتنضممن إلى مجمع راهبات الدير.

والراهبات الجديدات هن:
الراهبة فيلومينا 
الراهبة أربسيما 
الراهبة أنسطاسيا 
الراهبة ڤيرينا 
الراهبة أبفية 
الراهبة يوستينا
الراهبة سيلينا

شارك في الصلوات 7 من أحبار الكنيسة، وتماف كيرية رئيسة الدير ورئيسات أديرة الراهبات ومجمع راهبات الدير وبعض الآباء الرهبان.

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