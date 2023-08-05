ضبط طنيِّ سكر ناقص الوزن خلال حملة تموينية في الإسماعيلية

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

‏‎وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط طنيِّ سكر ناقص الوزن بمقدار ١٠٠ جرام من الكيس الواحد، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك.

بالإضافة لتحرير ٧٤ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن ١٦ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد ١٧ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، وعدد ٨ محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، وعدد ٢ محضر سلع منتهية الصلاحية غش تجاري، وعدد ٢ محضر عدم الإعلان عن مخازن.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تمكنت الحملة من تحرير عدد ٥ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ٣ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ١١ محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٦ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد ٢ محضر لعدم وجود سجل بالمخبز.