كشف مجاني على 1563 بقافلة علاجية في كفر أبشيش بقويسنا

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية كفر أبشيش بمركز قويسنا، واستمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس 2، 3 / 8 / 2023 م ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وتم عمل القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والسيد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية ، وتنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور فريق الوزارة.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (11) عيادة متخصصة (2) عيادة باطنة ، (2) عيادة أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أسنان ، رمد ، وأنف وأذن وحنجرة، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (1563) مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (389) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (113) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (25) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد (30 ) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة .

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية .