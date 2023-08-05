السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بتخفيضات تصل إلى 70%.. مشاركة "غير مسبوقة" للمحلات فى الأوكازيون الصيفى

الأوكازيون الصيفي
الأوكازيون الصيفي

أعلن اتحاد الغرف التجارية عن تفاصيل استعداداته لانطلاق الأوكازيون الصيفي الإثنين المقبل، مؤكدًا التنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزير التموين والمحافظين لطرح كميات كبيرة من الملابس والشنط والأحذية والأدوات المكتبية والمدرسية بالمعارض داخل الأوكازيون بتخفيضات بين 20- 70%.

وقالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس بالغرف التجارية، إن المحلات قامت بعمل الأوكازيون الصيفي قبل موعده الرسمي لكسر الركود وزيادة حركة المبيعات والرواج في الأسواق.

وأضافت هيكل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن معظم المحلات ستشارك في الأوكازيون الصيفي بتخفيضات من 20 وحتى 70%.

وأوضحت أن التخفيضات هذا العام جيدة ومرتفعة بهدف زيادة حجم القوة الشرائية والإقبال على ملابس كل الأعمار، مشيرة إلى أن جميع المحلات ملتزمة بكتابة الأسعار على المنتجات، مؤكدة أن مشاركة المحلات هذا العام ستتخطى مشاركتها العام الماضى أيضًا في نسب التخفيضات.

ولفتت إلى أن هناك توقعات بارتفاع نسبة المبيعات تزامنًا مع التخفيضات والعروض التي يقدمها التجار، 

وأكدت هيكل أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% لن يكون له تأثير على قطاع الملابس الجاهزة نظرًا لموسمية القطاع.

وتابعت أن معظم المصنعين يعملون برءوس أموال خاصة بهم وليس من خلال القروض، كما تم الاتفاق بالفعل على توريد ملابس الموسم الجديد.

 

ارتفاع نسبة البنك المركزي التخفيضات والعروض السيدات العام الماضي

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