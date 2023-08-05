السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة بالفيوم

مصرع شخص وإصابة 7
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث إنقلاب سيارة بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 7 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل مُحمَّلة بالعمال بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا بانقلاب سيارة ربع نقل مُحمَّلة بالعمال بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي باتجاه القاهرة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن وجود جثة و7 مصابين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة التي تولت التحقيق.

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين حادث انقلاب سيارة الفيوم

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