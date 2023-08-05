مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 7 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل مُحمَّلة بالعمال بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا بانقلاب سيارة ربع نقل مُحمَّلة بالعمال بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي باتجاه القاهرة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن وجود جثة و7 مصابين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة التي تولت التحقيق.